Edifícios industriais dificilmente serão outra coisa, diz DSSOPT a Si Ka Lon

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) vai promover a revitalização dos edifícios industriais do território ao abrigo das suas responsabilidade e tendo por base a Lei e os regulamentos actualmente em vigor.

A garantia foi ontem dada pelo organismo liderado por Li Canfeng na resposta a uma interpelação escrita endereçada ao Governo por Si Ka Lon. No documento, o deputado criticava o Governo por não facilitar a transformação das antigas unidades industriais em espaços dedicados ao fomento de outras actividades económicas. Na resposta, a DSSOPT diz entender as preocupações de Si Ka Lon, mas lembra, ainda assim, que a planificação dos complexos em causa foi feita tendo em conta as finalidades industriais a que se dedicavam. Uma tal característica, sustenta o organismo, dificulta o aproveitamento racional dos espaços para outros propósitos, até porque é necessário ter em conta os riscos associados à instalação, num mesmo edifício, de actividades industriais e não industriais .

Os Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes lembram que o Executivo promoveu um programa de revitalização de edifícios industriais entre Abril de 2011 e Abril de 2014, tendo recebido solicitações da parte das entidades gestoras de uma dezena de estruturas do género.