Decisão sobre a venda de aves vivas ainda não foi tomada, diz Sónia Chan

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, disse ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a decisão de reatar, ou não, a importação de aves vivas com origem no Contiente ainda não foi tomada. A governante prevê que a decisão possa ser tomada em breve, sendo comunicada de imediata à indústria da venda de aves vivas.

De acordo com a Governante, o Executivo tem acompanhado a situação de perto uma vez que a epidemia de gripe aviária é, neste momento, considerada séria. A governante defendeu ainda que as aves vivas constituem uma grande ameaça à segurança dos cidadãos.

Por outro lado, o Executivo espera manter as negociações com a Associação dos Negociantes de Aves Domésticas de Macau relativamente à mudança de estatuto dos comerciantes, abrindo as portas à discussão da atribuição de subsídios.