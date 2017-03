Coro Perosi celebra duas décadas de música com concerto no final do ano

O mais internacional dos agrupamentos de canto coral do território celebra 20 anos de existência e para assinalar a efeméride está a planear um concerto de grande dimensão mais para o final do ano. A novidade foi avançada no fim-de-semana pelos responsáveis pelo Coro Perosi, à margem de uma Assembleia Geral que serviu para operar um balanço às iniciativas desenvolvidas em 2016 e tirar o véu ao plano de actividades delineado pelo organismo para o presente ano.

No ano passado, o Coro Perosi foi convidado para participar em várias actividades no território, tendo actuado na cerimónia de lançamento do novo livro do Padre Aúreo Castro, na missa de celebração do centésimo aniversário do nascimento do compositor e ainda no concerto com que a Igreja Católica do território celebrou o 90º aniversário do nascimento de D. Domingos Lam, antigo bispo de Macau falecido em 2009.

Em 2016, o concerto “Gloria” integrou ainda o programa da 30ª edição do Festival Internacional de Música de Macau e no final do ano, no âmbito da série de concertos anuais dinamizados pelo organismo, o Coro Perosi recuperou o legado da música renascentista de matriz portuguesa com o concerto “Música Coral Renascentista e Barroca de Portugal”.

No ano passado, o Coro Perosi começou também a dedicar uma maior atenção à promoção feita através das novas tecnologias e das redes sociais, com a transmissão em directo – e pela primeira vez – de concertos através de plataformas como o Youtube e o Facebook.

Ao trabalho visível, o organismo juntou iniciativas de carácter pedagógico. O Coro promoveu várias acções de formação, destinadas aos seus membros, sobre teoria da música, de forma a garantir que as vozes que tão corpo ao agrupamento tem conhecimentos de base sobre orquestração e melodia.

No final do ano, o Coro Perosi deverá assinalar 20 anos de existência com um concerto de grandes dimensões. A iniciativa está ainda sob planificação, mas não têm faltado desafios ao organismo. O próximo está agendado para 13 de Maio e é nada mais nada menos do que a participação numa missa cantada em celebração do centésimo aniversário das Aparições de Fátima. O Coro será conduzido pelo maestro Lam Peng Leong, que será coadjuvado por Katrine K. Wong.