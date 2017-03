Conceber objectos “com alma própria” para fugir da sua função

O arquitecto Rui Leão vai marcar presença numa das maiores feiras de imobiliário do mundo. No Salão Móvel, em Milão, apresenta Babel, uma estante de madeira cujos elementos se unem através do encaixe. A peça será apresentada no certame pela segunda vez.

Joana Figueira

Joanafigueira.pontofinal@gmail.com

No cruzamento entre o design e a escultura está “Babel”, uma peça criada por Rui Leão naquela que foi a sua primeira incursão na disciplina do design. O conceito de uma estante que explora um fim “não muito comercial” e esbarra com a ideia de “puzzle” surgiu no ano 2000, seguindo-se uma série de experiências que conduziram à versão que o arquitecto apresentou pela primeira vez, em 2004, no Salão do Móvel, a conhecida feira internacional de design que decorre anualmente em Milão. Este ano, a mesma exposta vai voltar a viajar até Itália, desta feita para ser exposta na “SaloneSattelite: 20 Years of New Creativity”, uma das cinco exposições que integram o certame. Por entre os 20 mil designers que se apresentaram ao longo dos últimos 20 anos no Salão Móvel, o trabalho do arquitecto radicado em Macau foi um dos 500 seleccionados: “Esta peça foi a primeira peça de design que eu desenvolvi cá em Macau e tem a ver com uma exploração não muito comercial e com o tentar cruzar a ideia do design com a escultura. Encontrar alguma coisa que estivesse nessa zona, nessa linha. Também tinha a ver com uma procura de trabalhar material e, nesse sentido, esta ideia de ser uma coisa modelar, ser um puzzle, de ser uma coisa que se monta sozinha sem ter aquela lógica de ter que ter pregos e parafusos. Não é bem um desenho, é mais um sistema”, explicou Rui Leão ao PONTO FINAL.

Dar forma ao conceito revelou-se um processo “muito lento”, já que o molde original, pensado em 2000, teve origem numa espécie de luto. Acontece que, nessa altura, o arquitecto tinha em mãos um projecto do qual “gostava imenso” mas que acabou por não se concretizar: “Era um edifício de habitação, mas uma espiral de varandas; e eu fiquei imenso tempo a pensar como é que poderia transformar um conceito de um edifício no conceito de um objecto de design. Fiz imensos desenhos preparatórios e maquetes”, contou.

O protótipo que vai ser apresentado entre os dias 4 e 9 de Abril em Itália é o terceiro desenvolvido por Rui Leão – desta vez em “contraplacado com remates em madeira, em teca” – para um mesmo conceito, que o arquitecto considera que reflecte, de certa forma, “o desenvolvimento do design desde os anos 1990.” De acordo com Rui Leão, a ideia de transportar para a escultura o conceito prende-se com “a industrialização massiva do design, que tem a ver com a globalização, em que o designer se torna um bocado impessoal, ou universal, ou globalizante.” O objectivo a que o arquitecto se propôs foi “criar objectos que tivessem uma alma própria para além da sua função.”

Ser seleccionado para a “SaloneSattelite: 20 Years of New Creativity” é um orgulho “porque ser seleccionado para expor no Salão do Móvel já é uma grande coisa uma vez que é a maior feira de design do mundo, e o ‘SaloneSattelite’ é a plataforma, por excelência, para lançamento de novas ideias na área do design”, disse o arquitecto ao PONTO FINAL.

Desde 1997, o Salão do Móvel promove designers novos e emergentes através desta exposição em particular, este ano curada pelo arquitecto italiano Beppe Finessi. “SaloneSattelite: 20 Years of New Creativy” mostra uma vasta quantidade de produtos, desde mobiliário à iluminação, e vai decorrer na Fabrica del Vapore, em Milão, desde o dia 4 ao dia 9 de Abril.