Austrália evacua milhares de pessoas antes da chegado do Debbie

As autoridades australianas retiraram milhares de pessoas, incluindo turistas, do Nordeste da Austrália em antecipação à chegada do ciclone Debbie, previsivelmente o mais violento a atingir a região nos últimos anos.

O ciclone tem vindo a formar-se ao longo dos últimos dias ao largo do Estado de Queensland e deverá chegar ao continente australiano na terça-feira de manhã, explicou ontem o Gabinete de Meteorologia local.

Na noite de ontem em Queensland , o ciclone Debbie estava classificado na categoria quatro (cinco é a mais violenta).

Os habitantes do Estado de Queensland (Nordeste da Austrália) foram avisados quanto aos riscos associados a esta tempestade, a mais violenta desde o ciclone Yasi em 2011.