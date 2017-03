Alexis Tam elogia capital turístico do Encontro de Mestres de Wushu

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, justificou esta segunda-feira a organização de uma segunda edição do Encontro de Mestres de Wushu com o impulso que a iniciativa dá à prática de artes marciais no território, bem como o fomento que concede, em termos mais amplos, à actividade desportiva.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Alexis Tam reconhece que ainda não recebeu qualquer plano específico para a organização do evento por parte do Instituto do Desporto, mas garantiu que os detalhes serão anunciados na altura certa.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura assinalou a importância do Encontro de Mestre de Wushu enquanto projecto turístico. O governante encorajou os residentes do território a aprender Wushu, uma das artes que vão ao encontro da essência da cultura chinesa.