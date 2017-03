A sinistra sonoridade da vitória

A imprensa de Hong Kong, de Macau e, em menor escala, também a internacional destacaram a eleição de Carrie Lam para o cargo de Chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa Especial, sublinhando as promessas de unir a cidade dividida politicamente e ressalvando o apoio de Pequim.

Sob o título “Lam promete unir cidade dividida”, o jornal South China Morning Post, em língua inglesa, publica na capa uma imagem após o anúncio da vitória de Carrie Lam.

Mas a cobertura noticiosa não se ficou pela análise política. Também com a imagem de Carrie Lam na capa, o jornal The Standard faz referência, no editorial, ao número de votos alcançados pela primeira mulher a liderar Hong Kong (777), referindo que a fonética da palavra “sete” pode ser entendida como “pénis” em calão: “O número 777 nos votos tem um som sinistro em cantonês, mas não altera o facto de ela vir a ser a chefe do Executivo-chefe de Hong Kong – a primeira mulher a ocupar o cargo – nos próximos cinco anos”, escreveu o The Standard num editorial da edição de hoje.

A cadeia britânica BBC continuava na manhã de ontem a destacar a eleição na antiga colónia britânica, abordando os próximos desafios da nova líder eleita não só a nível político, como económico, nomeadamente ao nível da habitação.

O diário The Guardian publica no seu ‘website’ um artigo sobre a eleição de Carrie Lam eleita num clima de acusações sob a alegada interferência de Pequim, e refere que apenas 0,03 por cento dos eleitores de Hong Kong eram elegíveis para participar na eleição realizada pelo colégio eleitoral.

No ‘website’ da CNN, a vitória de Carrie Lam é também notícia, bem como no jornal The New York Times, que assinala a primeira eleição do chefe do Executivo da cidade após os grandes protestos pró-democracia que paralisaram a cidade em 2014.

A revista Time destaca a eleição e aborda o papel de Carrie Lam nas negociações com os estudantes que lideraram os protesto, enquanto secretária-chefe do governo de CY Leung.