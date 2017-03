Vítor Sereno em Macau durante mais algum tempo

Vítor Sereno deverá continuar a ocupar o cargo de Cônsul Geral de Portugal para Hong Kong e Macau durante mais algum tempo. A garantia foi dada na sexta-feira pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, em declarações à Rádio Macau.

O governante luso garantiu que o Governo liderado por António Costa não tem qualquer outro nome” para o cargo de chefe da diplomacia de Portugal na RAEM. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas deixou rasgados elogios ao trabalho feito por Sereno ao longo dos últimos anos: “Vítor Sereno tem feito um trabalho de grande qualidade. Muita proximidade com as instituições de língua portuguesa em Macau. Temos o hábito de manter o tempo das pessoas que se encontram nestes postos se não estiverem reunidas as condições para manter o nível de qualidade de trabalho”, disse José Luís Carneiro, ouvido pela Rádio Macau.

O governante português garantiu que “Vítor Sereno vai cumprir o mandato” e que a continuidade do diplomata será reavaliada mais tarde.