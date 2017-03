O Conselho Executivo deu na sexta-feira luz verde ao prolongamento do Plano de Comparticipação nos Cuidados de Saúde. Apesar do programa ter sido prolongado, o número de clínicas onde podem ser utilizados os vales de saúde é menor, tendo caído para 26. Na conferência de imprensa em que o anúncio foi feito, o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, explicou que algumas das unidades de saúde anteriormente envolvidas no programa ficaram sem licença, mas não explicou porque razão.

