“Unir Hong Kong” será um dos desafios que Carrie Lam terá pela frente

Carrie Lam é, desde ontem, a Chefe do Executivo eleita da vizinha RAEHK, tendo alcançado 777 votos do colégio eleitoral em 1,163 considerados válidos. Lam é a primeira mulher a ocupar o cargo, sucedendo a CY Leung, mas não deverá ter vida fácil à frente dos destinos de Hong Kong

Joana Figueira

Carrie Lam venceu ontem as eleições para Chefe do Executivo de Hong Kong com 777 votos do colégio eleitoral, composto por 1,194 membros, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Depois de 36 anos de carreira na função pública, Carrie Lam demitiu-se do cargo de Secretária-Chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e apresentou oficialmente a sua candidatura no dia 16 de Janeiro, recebendo quatro dias mais tarde o aval do Governo Central.

A Chefe do Executivo eleita herda um território socialmente fragmentado, com uma população que se tem mostrado polarizada no que diz respeito à ingerência de Pequim nas políticas locais. Arnaldo Gonçalves, professor de ciência política de e relações internacionais, considera que, para uma candidata que contou com a “mobilização de Pequim e do Gabinete de Ligação em Hong Kong”, o triunfo de Lam não constitui “uma vitória esmagadora”. O resultado mostrou ainda assim, no entender do jurista, “a democracia restrita que existe em Hong Kong.” Já o deputado José Pereira Coutinho aponta que a cidade atravessa “momentos difíceis” e que não vai ser fácil, “para quem quer que seja”, governar.

Para Arnaldo Gonçalves, o resultado das eleições mostra que “o sufrágio restrito está bem de saúde”: “[O sistema] não precisa de reformas profundas. Claramente não há necessidade de uma reforma política que altere o sistema eleitoral (…). Enquanto o partido comunista for dono e senhor do poder da China, e sobretudo Xi Jinping for o presidente da China, eu não vejo qualquer probabilidade de evolução do sistema político de Hong Kong para um sistema de tipo Ocidental [eleição por sufrágio directo universal]”, defendeu.

No entender do analista, são quatro os desafios que Carrie Lam enfrenta agora que foi eleita Chefe do Executivo: primeiro, terá de “unir Hong Kong (…), o grosso da população que se identifica com uma identidade própria e autónoma”. Em segundo lugar, “fazer uma equipa profissional, competente de gestão (…)”. Arnaldo Gonçalves teme que as pessoas que se apresentaram ao lado de Lam na conferência de imprensa após a vitória não estejam “à altura dos desafios de Hong Kong”. Por outro lado, a chefe do Executivo eleita terá de “gerir a relação entre o Governo de Hong Kong e o Governo Popular Central”, já que “a população de Hong Kong não lhe irá permitir que ela seja uma câmara de eco da vontade de Pequim”. Por fim, Carrie Lam “vai ser julgada não só pelos dossiers políticos, mas também pela performance económica do Governo que vai liderar”, sustenta o analista.

José Pereira Coutinho, deputado pró-democrata, considera que “vai ser muito difícil governar Hong Kong” uma vez que “a sociedade está dividida e os problemas são muito graves.” O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM) destaca a situação actual do sector da habitação e a consequente dificuldade que os jovens têm em adquirir casa – “as casas estão extremamente caras.” Por outro lado, Coutinho assinala que “o processo democrático falhou com uma eleição indirecta do Chefe do Executivo e que o problema da identidade própria de Hong Kong está a sofrer um grande revés face à divisão social.”

Quanto à mobilização do Governo Central no apoio à candidatura de Carrie Lam, Pereira Coutinho afirma que este ano se verificou, “de facto, uma das maiores movimentações de sempre e muito abertas para arrebanhar os membros do colégio eleitoral.” No entender do deputado há uma situação que evidencia a influência de Pequim: “A maioria dos empresários [eleitores] estão ligados directamente ao Interior do continente e como eles têm negócios directos e indirectos dentro da China, não têm outra hipótese senão apoiar esses pedidos de integração do voto a determinado candidato”, aponta.

Contudo, ao contrário do que defende Arnaldo Gonçalves, o deputado acredita que o sufrágio universal pode vir a ser uma realidade em Hong Kong: “Um dia, Hong Kong (…) irá resolver esse problema estruturante do sistema democrático porque não estou a ver como é que uma pessoa que não é eleita pela maioria dos residentes de Hong Kong consiga governar Hong Kong”, defende.

AS MANIFESTAÇÕES PRÓ-DEMOCRACIA PERSISTEM

A eleição para Chefe do Executivo foi a primeira do género desde as manifestações pró-democracia que paralisaram Hong Kong em 2014. Ontem, activistas pró-democratas voltaram a protestar contra a forma como o líder do território é eleito, depois de terem marchado pelas ruas da cidade no sábado. Para além dos cartazes, os guarda-chuvas amarelos – o símbolo dos protestos de 2014 que ficaram conhecidos como “Umbrella Revolution” – foram erguidos, mas desta vez o motivo também foi as zonas designadas no exterior estarem localizadas muito longe da entrada do local da votação, gerando momentos de caos enquanto decorria a votação e a contagem dos votos, informou a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK).

Arnaldo Gonçalves defende que a população vai ponderar as suas acções: “Eu acho que a população agora vai pensar duas vezes naquilo que vai fazer. A população não é um corpo coeso, é uma comunidade que tem várias sensibilidades e se expressa de diversas formas. Eu acho que vão e vamos estar atentos a como é que ela [Carrie Lam] vai ser nos seus primeiros 100 dias” como líder.

Por outro lado, José Pereira Coutinho sustenta que “sempre houve protestos em Hong Kong, por tudo e por nada. Em Hong Kong, as pessoas são mais activas e mais participativas a nível de demonstrações, protestos e entrega de cartas, é uma sociedade diferente da de Macau.”

O deputado acredita, no entanto, que os protestos vão tornar-se mais intensos devido à “falta de legitimidade democrática para governar Hong Kong” de que padece Carrie Lam.