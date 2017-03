Uma foto por dia

Dor Imensa, Dor Imersa: Uma fotografia disponibilizada pelo Ministério dos Oceanos e das Pescas da Coreia do Sul mostra o ferry Sewol, que afundou a 15 de Abril de 2014, a ser rebocado numa embarcação semi-submersa nas imediações de Jindo. A embarcação deverá ser transportada para o porto de Mopko para ser alvo de análise e de investigação assim que seja possível. Pelo menos 295 pessoas morreram no naufrágio do Sewol e nove outras ainda estão desaparecidas. Muitas das vítimas eram estudantes do ensino secundário que seguiam numa excursão. EPA/MINISTÉRIO DOS OCEANOS E DAS PESCAS DA COREIA DO SUL

