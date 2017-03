TUI limita área de manifestação a zona de quatro metros quadrados

O Tribunal de Última Instância noticiou na sexta-feira a decisão da Polícia de SegurançaPública de limitar a um espaço de apenas quatro metro quadrados o protesto da associação Macau Power People contra a corrupção eleitoral. De acordo com a Rádio Macau, os promotores da iniciativa desejavam utilizar o corredor para peões para protestar durante todo o dia até 31 de Março. O TUI defende que a intervenção da PSP não só é legal, como também se justifica devido ao elevado número de pessoas que transitam na zona das Portas do Cerco. No acórdão, os juízes do TUI defendem ainda que a lei das manifestações está desactualizada.

