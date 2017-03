Tribunal declara falência da promotora de jogo Sang Lung

O Tribunal de Primeira Instância declarou a falência da promotora de jogo VIP Sang Lung Gaming Promotion Co Ltd, uma empresa ligada ao promotor de jogo Iao Kun Group Holding Co Ltd. De acordo com o portal GGRAsia, a decisão do tribunal surge na sequência de um pedido de insolvência interposto no ano passado pela Galaxy Casino Co Ltd, subsidiária da concessionária Galaxy Entertainment Group Ltd. A decisão determina ainda que os credores da Sang Lung façam as suas reclamações até 45 dias após a publicação, datada de 22 de Março último, da decisão.

Lembra o mesmo portal, que em Dezembro o tribunal convocou uma outra empresa ligada ao grupo Iao Kun – a Sang Heng Gaming Promotion Co Ltd – para responder ao pedido de falência remetido pela Galaxy Casino Co. Ainda nenhuma decisão foi, contudo, tomada relativamente à Sang Heng.

A ruptura da ligação entre a Galaxy Entertainment e a Iao Kun deu-se a 15 de Setembro, tendo a concessionária de jogo alegado uma brecha do contrato por parte da empresa de promoção de jogo. O contrato dizia respeito a duas salas VIP, uma no Galaxy, no Cotai, e outra no Starworld Hotel, em Macau. A Iao Kun operava as salas através dos seus parceiros de negócio.

De acordo com o portal GGRAsia, o requerimento de insolvência contra os dois promotores de jogo está relacionado com uma carta remetida pela subsidiária do grupo Galaxy Entertainment. De acordo com informação divulgada pela Iao Kun, a Galaxy Entertainment defendeu que os dois promotores de jogo não cumpriram as suas obrigações, não tendo reembolsado linhas de crédito no valor de 321 milhões de dólares de Hong Kong. A Iao Kun referiu em Dezembro que as linhas de crédito para a Sang Heng e a Sang Lung estavam garantidas pelo presidente do grupo, Lam Man Pou e o seu director executivo, Vong Hon Kun. No início deste mês a Iao Kun anunciou a demissão de Lam e Vong das suas posições. Ambos deixam a direcção mas mantêm-se na empresa, assinala o mesmo portal, o primeiro como director de marketing e o segundo como chefe de operações.