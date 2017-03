Sereno confirma novos representantes no Fórum Macau

A visita do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a Macau, José Luís Carneiro, deu azo a que fossem confirmadas as notícias avançadas pela Rádio Macau na semana passada relativamente à representação de Portugal junto do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A delegada da AICEP em Macau, Maria João Bonifácio, é a nova delegada de Portugal no Fórum Macau, confirmou na sexta-feira o cônsul-geral de Portugal em Macau, Vítor Sereno.

Por outro lado, Rodrigo Brum, ex-chefe de gabinete na secretaria para a Economia e Finanças do Executivo do último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira, passa a ser secretário-geral adjunto do Fórum, confirmou ainda Vítor Sereno, que falou aos jornalistas à margem do encontro do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, com associações representantes da comunidade portuguesa radicada em Macau.

A delegada da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) substitui Vítor Sereno como representante de Portugal no Fórum Macau, tal como tinha noticiado a imprensa local.

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) como a sua plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum Macau.

O Fórum Macau tem um secretariado permanente e reúne-se a nível ministerial de três em três anos. O secretariado permanente tem um secretário-geral (Xu Yingzhen, indicada por Pequim) e dois secretários-gerais-adjuntos, um deles nomeado pelos países de língua portuguesa e outro indicado pelo Governo de Macau (Echo Chan).

Integram ainda o secretariado sete delegados de sete países de língua portuguesa (Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste). São Tomé e Príncipe, que até ao ano passado mantinha relações diplomáticas com Taiwan, não faz parte da organização.

A quinta conferência ministerial decorreu no território entre 11 e 12 de Outubro último com a presença de cinco primeiros-ministros (da China, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique), naquela que foi a representação de mais alto nível de sempre. Angola, Brasil e Timor-Leste fizeram-se representar por ministros.