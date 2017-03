Sebastian Vettel entra a vencer no Mundial de Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália, primeira prova do campeonato mundial de Fórmula 1, impondo-se ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que partiu da ‘pole position’.

O terceiro lugar do pódio foi ocupado pelo finlandês Valterri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes.

Vettel, quatro vezes campeão do mundo, concluiu a corrida em 1:24.11,670 horas, menos 9,975 segundos do que o tempo conseguido por Hamilton. Após a vitória, o piloto declarou que a sua equipa está no campeonato “para lutar”: “Temos muito caminho pela frente, agora estou muito feliz. Foi um inverno difícil e uma corrida incrível”, afirmou.

A lista de pilotos que tiveram de abandonar a prova, inicialmente com cinco nomes, foi entretanto actualizada pelas agências noticiosas internacionais.

Em causa estão sete pilotos: o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), o francês Romain Grosjean (Haas), o britânico Jolyon Palmer (Renault), o sueco Marcus Ericsson (Sauber), o canadiano Lance Stroll (Williams), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o espanhol Fernando Alonso (McLaren-Honda).

A Mercedes tinha partido para a temporada de Fórmula 1 como favorita, apostando em Lewis Hamilton depois do abandono do campeão mundial Nico Rosberg, que se retirou do desporto após conquistar o primeiro Mundial da carreira.

O Grande Prémio da Austrália, no circuito de Melbourne, foi o primeiro de um calendário com 20 provas, menos uma do que na temporada transacta, depois da saída do Grande Prémio da Alemanha por disputas comerciais com a administração do campeonato.

A 68.ª edição do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 termina a 26 de Novembro, em Abu Dhabi.