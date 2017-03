Rocha Vieira homenageado pelo Instituto Internacional de Macau

O último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira, foi homenageado na última sexta-feira pelo Instituto Internacional de Macau. O organismo, liderado por Jorge Rangel, atribuiu a Rocha Vieira um certificado de reconhecimento “pelos relevantes apoios concedidos ao IIM desde o início do seu funcionamento e pelo acompanhamento permanente e interessado das suas actividades”.

Num breve comunicado, o Instituto Internacional de Macau recorda que Rocha Vieira é membro honorário do organismo desde 2004, altura em que o estatuto foi também conferido a título póstumo a Joaquim Morais Alves. As fotografias de ambos foram descerradas na sexta-feira na sede do Instituto internacional de Macau.