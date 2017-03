Rita Santos foi na sexta-feira reeleita para o cargo de Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Ásia e na Oceânia, cujos membros estiveram reunidos no território no final da semana passada. O organismo abarca a jurisdição da China, Macau, Hong Kong, Australia, Timor Leste, Tailandia, Coreia, Singapura , Indonesia , Japão e India. Sílvia Rend, Conselheira de Portugal na Austrália, foi eleita Vice-Presidente do Conselho e Armando de Jesus como secretário do organismo.

