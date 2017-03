Reparações na Avenida de Kwong Tung impõem alterações no tráfego

O Governo está a conduzir trabalhos de reparação nos esgotos da Avenida de Kwong Tung e a iniciativa pressupõe mudanças em termos de gestão de trânsito. Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, com o avançar dos trabalhos, a Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT) implementou alterações no trânsito, desviando parte do fluxo para outras artérias.

Entre 29 de Março e 14 de Setembro, a secção da Avenida de Kwong Tung entre a Rua de San Tau e a Rua de Bragança estará fechada, o que faz com que a outra secção da rotunda Dr. Carlos D’Assumpção seja adaptada a tráfego temporário em dois sentidos. Já a Rua do Minho, na direcção da Avenida de Kwong Tung, a secção da Rua de Bragança entre a Rua do Minho e a Avenida de Kwong Tung e a secção da Rua de Sai On entre a Rua do Minho e a Avenida de Kwong Tung vão implementar uma via de tráfego de um só sentido. No que diz respeito à circulação de autocarros, a partir das 10 horas do dia 29, os autocarros número 30, 35, MT5 vão alterar as suas rotas. O 35 e o MT5 não vão parar na estação temporária ‘Avenida de Kwong Tung/Rua de Seng Tou’, parando apenas na Rua de Bragança.