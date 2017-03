Receitas públicas caíram 6,7 por cento no ano passado

As receitas da Administração recuaram 6,7 por cento no ano passado, mas a sustentabilidade económica do erário público continua por beliscar. Apesar do recuo, as contas públicas continuam a apresentar um saldo positivo de quase 22 mil milhões de patacas, revelou a Direcção dos Serviços de Finanças no final da semana passada.

De acordo com dados provisórios publicados no portal da Direção dos Serviços de Finanças no final da semana passada, a Administração de Macau arrecadou em 2016 receitas de 102.412 milhões de patacas.

Os impostos directos sobre o jogo – 35 por cento sobre as receitas brutas dos casinos – foram de 79.482 milhões de patacas, uma diminuição de 5,9 por cento face a 2015.

A importância do jogo reflecte-se no peso que o imposto detém no orçamento: 77,6 por cento nas receitas totais, 78,4 por cento nas correntes e 89,8 por cento nas derivadas dos impostos directos.

Ao contrário da receita – onde todos os componentes registaram descidas em termos anuais homólogos – a rubrica da despesa registou aumentos. A despesa global subiu 0,3 por cento face a 2015, para 80.730 milhões de patacas.

No âmbito do PIDDA – Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração – foram gastos 8.519 milhões de patacas, menos 4,8 por cento do que em 2015.

Entre receitas e despesas, a Administração de Macau acumulou um saldo positivo de 21.681 milhões de patacas em 2016, isto apesar de a ‘almofada’ financeira ter emagrecido 26 por cento face ao ano anterior.

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano anterior.

Em Fevereiro, os casinos tiveram receitas de 22.991 milhões de patacas, um aumento de 17,8 por cento face ao período homólogo de 2016. Esta foi a maior subida desde Fevereiro de 2014, segundo os dados da Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos.

A economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo, com o Produto Interno Bruto (PIB) a cair 2,1 por cento em termos reais, apesar da recuperação da indústria do jogo.

No entanto, a agência de notação financeira Fitch prevê que o PIB cresça 2,5 por cento em termos reais este ano, apoiado pelo crescimento das receitas do jogo, depois da contração de 2,1 por cento em 2016.