Pequim vai retomar importação de carne brasileira

As autoridades chinesas vão reatar a importação de carne com origem no Brasil. A garantia foi dada pelo Ministro da Agricultura brasileiro, menos de uma semana depois de Pequim ter suspenso as importações de carne com origem no maior país da América Latina.

O governo brasileiro anunciou no sábado que a República Popular da China, um dos seus principais mercados, vai retomar as importações de carne brasileira, depois da polémica em torno das práticas neste sector.

“A China anunciou hoje [sábado] a reabertura total do seu mercado à carne brasileira”, afirmou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, num comunicado citado pela Agência France Presse.

Na quarta-feira, um porta-voz do ministério chinês do Comércio tinha indicado que o país decidiu suspender as importações de carne de vaca oriundas do Brasil, na primeira confirmação oficial de Pequim sobre a interdição de carne brasileira.

Uma operação policial no Brasil detectou um esquema de facilitação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. De acordo com a polícia federal brasileira, funcionários públicos eram subornados por directores de empresas para darem aval a carnes com prazos de validade já ultrapassados ou para a exportação de produtos adulterados.

Entre as práticas a que as empresas recorreram, foi comprovado o uso de químicos para melhorar o aspecto da carnes, a falsificação de etiquetas com a data de validade ou a inclusão de alimentos não adequados para consumo na elaboração de enchidos.

Blairo Maggi não precisou quando serão retomadas as importações, mas referiu que a reabertura do mercado chinês “atesta a solidez e a qualidade do sistema sanitário brasileiro” e “mostra o espírito de confiança” que existe entre os dois países.

O Ministério precisou que as únicas restrições dizem respeito a produtos provenientes de 21 fábricas de transformação de carne visadas pelo inquérito que esteve na origem deste escândalo.

A República Popular da China é o segundo maior comprador de carne de vaca do Brasil, com mais de 703 milhões de dólares de importações em 2016. Quanto à carne de frango, a China também figura em segundo lugar, com perto de 859,5 milhões de dólares de exportações.

Na sexta-feira, o Governo de Hong Kong anunciou a intenção de retirar do mercado a carne brasileira exportada por seis das 21 empresas que se encontram sob investigação depois de ter sido descoberto um mega-escândalo relacionado com a exportação de produtos estragados ou adulterados. A autoridades da antiga colónia britânica já tinham proibido todas as importações de carne

O anúncio acontece depois de a polícia brasileira ter revelado, em 17 de Março, um esquema realizado por empresas com o objectivo de subornar inspectores da saúde alimentar para certificar carnes estragadas.

A China também suspendeu todas as importações e as autoridades brasileiras dizem que as exportações caíram de 63 milhões de dólares para apenas 74 mil dólares por dia.