Pequim diz que eleição em Hong Kong foi justa

O gabinete chinês para os Assuntos de Hong Kong e Macau considerou este domingo a eleição de Carrie Lam como chefe do Executivo de Hong Kong um processo “justo”, referindo que a vencedora “cumpre os padrões estabelecidos” pelo regime comunista.

“Lam cumpre as normas estabelecidas pelo Governo central para o chefe do executivo, incluindo amar o país e Hong Kong, tem a nossa confiança, capacidade própria para governar e receber o apoio do povo de Hong Kong”, disse um porta-voz do organismo, citado pela agência Xinhua.

“A eleição, estritamente de acordo com a Lei Fundamental de Hong Kong, as decisões da Assembleia Nacional Popular [órgão máximo legislativo da China] e as leis eleitorais da região autónoma, cumpriram os princípios da transparência, equidade e justiça”, acrescentou.