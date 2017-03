Pandas bebé: IACM alarga horário de visita

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vai aumentar o períod em que se pode visitar os pandas gigantes bebés durante o Verão. Actualmente, os bebés Jian Jian e Kang Kang podem ser vistos todos os domingos no Pavilhão do Panda Gigante, em Seac Pai Van. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Leong Kun Fong, membro do conselho de administração do IACM, estima que os pandas terão mais tempo para receber visitas durante o Verão. Segundo a mesma estação, muitos cidadãos transmitiram ao IACM o desejo de verem alargadas as suas visitas a estes animais. Leong Kun Fong referiu ainda que os pandas são particularmente activos durante a infância. O responsável espera que o público aproveite esta fase para interagir com os dois bebés. Agora que os dois pesam cerca de 16 quilos, o IACM está a desenvolver algum treino comportamental. Já os pandas vermelhos, Tong Tong e Lok Lok, adaptaram-se ao ambiente de Macau, diz o mesmo responsável, e no Verão serão alvo de exames físicos.

