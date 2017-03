“Os Azeitonas” confirmam concerto em Macau

A banda portuguesa Os Azeitonas estreia-se ao vivo em Macau, no final do próximo mês, integrada nas comemorações do 25 de Abril. O concerto materializa-se no âmbito da digressão que o agrupamento iniciou em Fevereiro, foi no fim de semana anunciado

“Este será mais um ano a percorrer o país de norte a sul, com passagens por palcos tão diversos como a Semana Académica da Covilhã, a estreia no Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra) ou no Cine Teatro Garrett (Póvoa de Varzim), na Casa da Música (Porto) ou no CCB (Lisboa). 2017 marca a estreia da banda em Macau, integrando o programa das Comemorações do 25 de Abril”, refere a editora discográfica Warner Music, num comunicado divulgado na sexta-feira.

A banda, cujo mais recente álbum “AZ” data de 2013, está a preparar um novo disco, “previsto para o final deste ano”. Entretanto, em Maio, deverá ser divulgado o segundo single e respectivo vídeo desse disco, ainda sem nome. O primeiro single, “Fundo da Garrafa”, foi divulgado na noite de passagem de ano.