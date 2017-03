O sonho do sufrágio ainda não morreu

O Comité Eleitoral da vizinha Região Administrativa Especial elegeu ontem Carrie Lam como sucessora de CY Leung à frente dos destinos de Hong Kong, mas no sábado centenas de pessoas saíram à rua para contestar os moldes em que decorreu o escrutínio. Na antiga colónia britânica voltaram a escutar-se pregões em prol do sufrágio universal e contra a interferência de Pequim na gestão directa da antiga colónia britânica.

Centenas de pessoas manifestaram-se este sábado em Hong Kong “em prol do sufrágio universal e contra a interferência de Pequim” nos assuntos da antiga colónia britânica, na véspera da eleição do sucessor de CY Leung no cargo de chefe do Executivo.

A antiga número dois do governo Carrie Lam, o ex-secretário John Tsang e o juiz jubilado Woo Kwok-hing foram os três candidatos que se apresentaram ontem na corrida à liderança da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong: “Seja qual for o candidato que seja eleito, isto não é democracia, isto é apenas uma eleição [feita] por um pequeno círculo”, disse aos jornalistas Au Nok-hin, coordenador da Civic Human Rights Front, que organizou o protesto, em referência ao facto de o direito de voto estar restrito a um comité eleitoral composto por cerca de 1.200 pessoas.

O actual chefe do Executivo, CY Leung, foi eleito em 2012 com apenas 689 votos. A manifestação deste sábado juntou vários partidos políticos do campo pró-democrata, o qual esteve maioritariamente dividido entre apoiantes do candidato John Tsang, e outros que vão votar em branco, em protesto contra uma eleição restrita a apenas cerca de 1.200 membros do comité eleitoral.

Alan Leong, líder do Civic Party, marcou presença na manifestação “para protestar contra a interferência do governo central na eleição do chefe do Executivo de Hong Kong”: “Esta eleição está dentro [das competências] da autonomia de Hong Kong e o Gabinete de Ligação [do Governo Central da China] tem usado meios (…) para aumentar a pressão sobre os membros do comité eleitoral para votarem em Carrie Lam”, disse à agência Lusa.

Pequim prometeu deixar os residentes de Hong Kong escolherem o seu próximo líder em 2017 por voto directo – metodologia que colocaria fim ao actual sistema de eleição do chefe do Executivo, assente no referido comité eleitoral – mas com a condição de que os candidatos fossem aprovados por um comité de nomeação, algo que os pró-democratas contestaram, alegando que assim só os candidatos pró-Pequim teriam luz verde.

Essa reforma política foi chumbada pelo Conselho Legislativo de Hong Kong em Junho de 2015, com o campo pró-democrata a votar em bloco contra a proposta. Alan Leong defendeu o chumbo da reforma política proposta por Pequim, tendo por outro lado defendido o “posicionamento estratégico” de apoiar Tsang, que até ser candidato a chefe do Executivo era membro da equipa do governo do contestado actual líder de Hong Kong, CY Leung: “Se tivéssemos aprovado a proposta de reforma política [proposta por Pequim], John Tsang não poderia ser candidato. Pelo menos agora, o seu nome está no boletim de voto”, disse.

“Nos últimos dois meses, com a aproximação da eleição e com a sua campanha, John Tsang ganhou o ‘coração’ de muitos residentes de Hong Kong. Ele lidera as sondagens, e as pessoas estão preparadas para lhe dar uma oportunidade de unir Hong Kong”, afirmou.

Também na manifestação, Leung Kwok-Hung – conhecido como ‘Long Hair’ ou ‘Cabelo Comprido’ – tem garantido, de forma automática, o direito de voto na eleição de domingo pelo facto de ser deputado, mas vai usar “esse privilégio” para “votar em branco”:

“Hoje [sábado] é a véspera da eleição do chefe do Executivo. Penso que temos o dever de mostrar às pessoas de Hong Kong e ao resto do mundo que estamos a pedir uma verdadeira democracia, o sufrágio universal para Hong Kong”, disse à Lusa.

‘Long Hair’ contesta o apoio de grupos pró-democratas ao ex-secretário para as Finanças: “Penso que é um pouco ridícula essa lógica. Parece que eles são contra a pré-seleção dos candidatos por Pequim, e contra a candidatura ‘pró-Pequim’ de Carrie Lam, mas apoiam a candidatura de John Tsang”.

A também deputada Lau Siu-lai também anunciou com antecedência a intenção de votar em branco: “Eu vou votar, mas não em nenhum dos candidatos. (…) Não queremos nenhum dos candidatos que eles escolheram para nós”, explicou. “O sufrágio universal não é possível por agora, mas vamos continuar a lutar por ele”, disse, antecipando que o resultado da eleição “é difícil de prever”.

O jovem activista político Joshua Wong, que ficou conhecido como o rosto da “Umbrella Revolution” em 2014 em Hong Kong não tem direito de voto na eleição do chefe do Executivo, mas se tivesse também votava em branco: “Os três candidatos concordam ou mantêm silêncio sobre a interferência do governo de Hong Kong e também concordam com a implementação do artigo 23, por isso é difícil para nós apoiar qualquer um dos candidatos pró-China”, disse. Para Joshua Wong, “o processo de democratização em Hong Kong depende do Presidente Xi Jiping e não de quem for o próximo chefe do Executivo de Hong Kong”.

“Sobretudo numa altura em que o Presidente Xi está a endurecer a linha em Hong Kong, é uma batalha longa lutarmos pelo nosso futuro”, disse.