Nova fase da Cinemateca inclui programa de residências para realizadores

A abertura oficial da Cinemateca Paixão, cuja gestão e programação está agora entregue à empresa CUT Lda, decorre na próxima quinta-feira. O novo responsável pelo espaço, Albert Chu, pretende aproximar o público de Macau da produção fílmica local, mas também potenciar o encontro e a partilha entre realizadores, através da realização de workshops e da criação de residências cinematográficas.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Depois de um período de funcionamento experimental, a Cinemateca Paixão é formalmente inaugurada a 30 de Março, às 18h45. Na abertura oficial do espaço serão apresentadas três curtas-metragens dos realizadores locais Tracy Choi, Chao Koi Wang e António Faria. Na mesma noite, pelas 20h30, terá ainda lugar uma abertura destinada aos cineastas de Macau. Na nova fase da casa do cinema, a gestão e programação cabem à empresa CUT Lda., ligada à Associação Audiovisual CUT. O seu director, Albert Chu, aponta como meta para os próximos três anos fazer da Cinemateca uma plataforma para a apresentação da produção cinéfila local, mas também para a projecção de cinema independente que chega de fora. Uma contínua partilha de ideias e projectos que integra ainda workshops e programas de residência para realizadores.

“Penso que no futuro queremos que a Cinemateca seja uma plataforma para os filmes locais de Macau e também os outros filmes independentes, para que eles ali possam apresentar os seus trabalhos. E também um espaço para que realizadores locais e estrangeiros possam trocar as suas ideias”, conta Albert Chu ao PONTO FINAL. A programação, agora traçada pela CUT, inclui ainda um contacto mais próximo com realizadores, nomeadamente os que chegam de fora do território. “Teremos diferentes programas de projecção e ao mesmo tempo teremos diferentes workshops relacionados com cinema. E também teremos residências, vamos convidar realizadores para terem uma cooperação mais longa com a Cinemateca, para fazerem workshops e projectarem lá os seus filmes. Portanto, será muito diverso, não só a nível de programas como de workshops”.

Para além dos festivais temáticos – como o programa “Realizador em Foco”, que se vai realizar todos os meses – a partir de Abril, e durante dois fins-de-semana por mês, serão apresentados dois filmes produzidos em Macau, num programa designado “Descobrir Macau: Produções Independentes Locais Revisitadas”, com entrada livre: “Todos os meses vamos projectar filmes de realizadores locais, aos sábados e domingos. Para que todos possam conhecer melhor os projectos de realizadores locais. E ao mesmo tempo também vamos projectar filmes de diferentes lugares, todos os meses. E também teremos diferentes tópicos, projecções especiais de realizadores locais, projecções de mulheres realizadoras. O ‘Descobrir Macau’ é o programa normal, em que vamos projectar um ou dois filmes de realizadores locais todos os meses”, explica Albert Chu.

Já o programa de residências cinematográficas destina-se sobretudo a criadores exteriores ao território: “Para os realizadores locais nós temos outro programa. No próximo Verão vamos pedir a alguns realizadores locais que conduzam diferentes workshops. Para o ‘realizador em residência’ queremos convidar realizadores de outras áreas, para que possam trocar ideias com realizadores locais”. Um programa de residência que deverá começar “por volta de Junho”, adiantou.

Chu detalha ainda a divisão de funções dentro da empresa que, após concurso público, está agora responsável pela gestão e programação da Cinemateca: “Eu sou o responsável pela empresa, mas quem estará em funções na Cinemateca será a Rita Wong [também da associação CUT]. Eu sou o consultor artístico para a Cinemateca. Em relação ao programa e operação, a Rita saberá mais detalhes, mas eu saberei sempre o que vai acontecer”, admite.

Nos próximos três anos, Albert Chu espera sedimentar o modo de funcionamento da Cinemateca, lançando as bases para o futuro da estrutura: “O nosso contrato é para três anos e nestes primeiros três anos queremos estabelecer uma base de como operar isto tudo, para que no futuro a Cinemateca possa operar mais suavemente. Numa primeira fase iremos testar e tentar tudo”. O responsável da Associação Audiovisual CUT pretende ainda voltar as atenções do público para a produção local e para o cinema distante do figurino comercial: “Queremos que as pessoas possam apreciar a produção local, e que ao mesmo tempo se interessem em conhecer produções diferentes, em vez do que chamamos filmes comerciais. Portanto, aumentar a valorização face aos locais e deixá-los conhecer mais sobre produção local. Esta é uma das principais missões da Cinemateca”, remata.