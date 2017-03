Ministro da Economia de Portugal marcou presença no Fórum BOAO

O ministro da Economia do Executivo português, Manuel Caldeira Cabral, participou até ao dia de ontem no Fórum Asiático BOAO, conhecido como ‘Davos asiático’, na província de Hainan, a ilha situada no extremo sul da China.

Desde 2002, o Fórum Asiático BOAO reúne empresários, investidores, empresas e organizações internacionais, e esta edição tem como tema “Globalização e livre-comércio na perspectiva asiática”, e conta com a presença de 80 ministros de vários países.

Ao contrário das edições anteriores, inauguradas ao mais alto nível – em 2015 com o Presidente chinês, Xi Jinping, e no ano passado com o primeiro-ministro, Li Keqiang – este ano a abertura coube ao vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli.

O evento serviu para reforçar a nova postura pró-globalização adoptada por Pequim, numa altura em que um crescente populismo atinge vários países do Ocidente.

Durante a deslocação ao Continente, Manuel Caldeira Cabral participará ainda da inauguração da obra ‘Pop Galo’, da artista portuguesa Joana Vasconcelos, no 798 Art District, em Pequim. OP evento contará também com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. A China é, desde 2011, o maior mercado emissor de turistas do mundo.

No total, 183.000 turistas chineses visitaram Portugal em 2016, um acréscimo de 20 por cento, face ao ano anterior, e gastaram 80 milhões de euros.

O estabelecimento de uma ligação aérea directa entre a China e Portugal, que está prevista arrancar em meados deste ano, e a abertura de um novo centro de emissão de vistos em Hangzhou, na costa leste da China, fazem parte da agenda de Ana Mendes Godinho.

A deslocação da secretária de Estado portuguesa ao Continente coincide ainda com a realização de sessões de encontros entre mais de uma dezena de empresas portuguesas e operadores turísticos chineses, organizada pelo Turismo de Portugal em cinco cidades da República Popular da China.

De acordo com uma nota enviada à agência Lusa pelo gabinete de Ana Mendes Godinho, estão ainda previstas reuniões em Pequim com produtores chineses, visando a apresentação de Portugal como destino privilegiado de filmagens.