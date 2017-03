Decorreu ontem a 36ª edição da Marcha da Semana Verde e Plantação de Árvores, no Parque de Merendas da Barragem de Hác-Sa. Durante a iniciativa foram plantadas mais de um milhar de árvores, numa actividade que contou com a participação de 1400 pessoas. A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, e o presidente do conselho de administração do IACM, José Tavares, marcaram presença no evento.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...