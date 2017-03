Macau na calha para receber “Espaço Cidadão”

A revelação foi feita na sexta-feira passada por José Luis Carneiro. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas lembrou que o segundo espaço do género abre portas em São Paulo a 29 de Março. O governante não descarta a possibilidade de Macau vir a receber valências do género, ainda que o território conte com forte concorrência de Londres e de Bruxelas.

O Governo português está a equacionar a abertura de “Espaço Cidadão” em Macau. A novidade foi avançada à agência Lusa na passada sexta-feira por José Luis Carneiro. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas lembrou que o Executivo de Lisboa vai inaugurar no dia 29 de Março em São Paulo, no Brasil, uma “loja do cidadão” à medida das necessidades da comunidade portuguesa radicada na maior cidade da América Latina.

“Levámo-lo em primeiro lugar para Paris, porque se trata do posto consular com maior movimento, estamos a falar de um posto com mais de um milhão de inscritos e 200 mil actos consulares. Vamos inaugurar o segundo ‘Espaço Cidadão’ em São Paulo no dia 29 de março, também é um consulado que teve 192 mil atos consulares no ano de 2016” disse José Luís Carneiro, no segundo e último dia da sua visita a Macau.

A abertura de um espaço semelhante no território, também em resposta a pedidos dos conselheiros locais, está a ser equacionada, mas compete com outras prioridades como Londres e Bruxelas: “Vamos depois avançar com o objetivo de criar um espaço consular em Londres, que é uma comunidade que precisa de uma atenção muito especial do Estado português por força das circunstâncias que está a viver, nomeadamente o ‘brexit’. Temos também Bruxelas, uma comunidade que cresceu muito, praticamente duplicou o número de portugueses. Queremos depois levar a experiência a outros postos consulares”, afirmou Carneiro, antes de se reunir com os conselheiros das comunidades portuguesas da Ásia-Oceânia.

“Naturalmente que Macau não pode deixar de ser um objetivo de extensão do ‘Espaço Cidadão’ às comunidades portuguesas. Mas para isso é necessário que haja uma dimensão de infraestrutura tecnológica. É uma questão que é preciso solucionar porque há uma parte dos serviços que são disponibilizados pela administração pública portuguesa que está em Portugal. Como aqui há uma diferença horária de oito horas, há este obstáculo que tem de ser vencido”, explicou o secretário de Estado, não se comprometendo com uma data para a abertura do espaço.

José Luís Carneiro garantiu que a abertura das novas valências não implica a contratação de mais funcionários – difíceis de conseguir e com salários muito abaixo da média salarial praticada no território –, já que a estratégia é “garantir que os funcionários que hoje estão apenas concentrados nos actos consulares possam ter uma formação por forma a que possam tornar o seu trabalho ainda mais eficiente”.

“Em regra, são os mesmos funcionários que já temos nos postos consulares”, esclareceu.

A abertura de um ‘Espaço Cidadão’ tem vindo a ser pedida por Macau, com a conselheira Rita Santos a explicar que a sua existência facilitaria “não só a ida dos chineses a Portugal, com a obtenção mais rápida de vistos”, mas também para [os residentes de] Macau” poderem tratar dos seus impostos, taxas de autarquia, sem recorrerem a amigos ou advogados a quem precisam de pagar.

Rita Santos, que é presidente do conselho regional das comunidades portuguesas da Ásia e Oceânia, voltou a insistir na falta de funcionários no consulado, que diz ser “um problema grave”, que se reflecte no elevado número de pessoas que contactam os conselheiros para ajuda com marcações para renovação de documentos, “simples esclarecimento dos procedimentos de aquisição de nacionalidade” ou pedidos de apoio “de jovens empresários que querem ir para Portugal ou estudantes que querem integrar as universidades”: “Se o consulado tivesse um número adequado de funcionários, isso poderia ser feito pelo consulado”, frisou, indicando que a dificuldade em contratar pessoas é também explicada pelos “salários tão baixos”.

A conselheira alertou ainda o secretário de Estado para a importância de Portugal “dar mais atenção a Macau”: “Temos de olhar para os jovens portugueses [em Macau] porque sinto que não estão a dar muito amor e carinho a Portugal. É preciso mais sensibilização, para que os jovens possam ir a Portugal, conhecer Portugal, principalmente os lusodescendentes que já não têm tanta ligação como nós tínhamos antigamente”, sublinhou.