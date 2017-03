IC recolheu objectos com valor patrimonial de dois estaleiros de Lai Chi Vun

Já estão terminados os trabalhos de mapeamento de dois dos estaleiros (X-12 e X-15) de Lai Chi Vun, em Coloane, tendo sido recolhidos “objectos com valor de resguardo”, nomeadamente os reclames dos estaleiros, os pilares de madeira, as tabuletas de cariz religioso e gruas.

O Instituto Cultural (IC), que tem trabalhado em coordenação e cooperação com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) no mapeamento dos estaleiros, referiu em comunicado que os métodos “relativos ao fabrico de barcos são técnicas industriais importantes e valiosas do território e que os objectos recolhidos são exactamente testemunho desses artesanatos de outrora.”

A colecção dos objectos com valor de preservação retirados dos estaleiros de Lai Chi Vun poderá estabelecer as bases para os trabalhos futuros que o Instituto Cultural irá concretizar.

Depois da demolição de dois estaleiros – que aconteceu em meados deste mês e que custou ao Executivo um milhão de patacas – segue-se o abate de outras nove estruturas. A DSAMA afirmou, na semana passada, que o organismo já começou a desenvolver os procedimentos necessários para as futuras demolições.