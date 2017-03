IACM não detectou nenhum problema em alimentos importados

Ung Sau Hong, membro do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) garantiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o Centro de Segurança Alimentar testou e aprovou mais de duas centenas de amostras de produtos alimentares este ano, não tendo detectado qualquer anormalidade.

Entre as amostras, dois terços referiam-se a bens e a produtos alimentares oriundos do Japão, não tendo sido encontrado qualquer problema. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, Ung Sao Hong assegurou ainda que o IACM tem vindo a intensificar o controlo de alimentos importados do Japão, tendo o Centro de Segurança Alimentar conduzido um inquérito sobre a matéria que o público pode consultar na página electrónica do organismo. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais assegura ainda que vai realizar mais palestras e actividades em torno do tema da segurança alimentar, para tornar a informação mais transparente.