Hong Kong: Carrie Lam eleita Chefe do Executivo com 777 votos

Não houve surpresas em Hong Kong. A antiga número dois do Executivo da RAEHK foi eleita para a chefia do Governo com 777 votos. A votação decorreu sem incidentes de maior, ainda que activistas pró-democracia, munidos de cartazes e de guarda-chuvas amarelos, tenham voltado a exigir sufrágio universal.

Carrie Lam venceu este domingo as eleições para chefe do Executivo de Hong Kong, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo, após a votação de um colégio eleitoral composto por 1.200 pessoas.

A antiga “número dois” do governo de Hong Kong venceu as eleições à primeira volta com 777 votos, enquanto o ex-secretário para as Finanças John Tsang e o juiz jubilado Woo Kwok-hing alcançaram 365 e 21 votos, respectivamente.

A maioria dos cerca de 3,8 milhões de eleitores de Hong Kong não pode votar no líder da cidade, cuja eleição está nas mãos de um colégio eleitoral constituído maioritariamente por elementos próximos do Governo Central. O campo pró-Pequim dominava a maioria dos lugares do colégio eleitoral, enquanto a ala pró-democrata detinha cerca de 300 assentos.

Para ser eleito chefe do Executivo à primeira volta um dos três candidatos necessitava de pelo menos 601 votos dos membros do colégio eleitoral, o qual é formado por representantes de vários sectores, que vão desde a agricultura, educação, medicina tradicional chinesa até ao imobiliário, entre outros. Grande parte dos grupos políticos ligados ao campo pró-democrata manifestou nas últimas semanas o seu apoio a John Tsang.

Um menor número desta ala deu o seu apoio ao candidato Woo Kwok-hing, enquanto outros mais radicais, incluindo os activistas que emergiram para a cena política nos protestos pró-democracia de 2014 e que são conhecidos como ‘localists’, apelaram ao voto em branco.

Esta foi a primeira eleição para o chefe do Executivo desde as manifestações pró-democracia que paralisaram várias zonas da antiga colónia britânica durante 79 dias em 2014.

Activistas pró-democracia protestaram ontem de manhã por as zonas designadas no exterior estarem localizadas muito longe da entrada do local da votação, gerando momentos de caos enquanto decorria a votação e contagem dos votos, informou a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK).

Munidos com cartazes e guarda-chuvas amarelos – o símbolo dos protestos de 2014 conhecidos como ‘Umbrella Revolution’ –, manifestantes pró-democracia continuaram os protestos contra a forma como o líder de Hong Kong for eleito, depois de no sábado terem protagonizado uma marcha pelas ruas da cidade (ver texto na página seguinte).

Ontem, após o anúncio do vencedor, os candidatos trocaram cumprimentos e posaram para uma foto oficial.

Minutos depois de Carrie Lam ser anunciada a próxima chefe do Executivo da RAEHK, um grupo de activistas pró-democracia munidos de cartazes e guarda-chuvas amarelos – o símbolo das manifestações de 2014 – deu uma volta à sala a entoar palavras de ordem a exigir o sufrágio universal.