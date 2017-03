Finanças: Lisboa e Macau preparam-se para rever acordo de troca de dados

O Secretário de Estado português para os Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, chega a Macau a 5 de Abril e na agenda do Governante está sobretudo a revisão do acordo sobre a troca de informações fiscais entre o território e Lisboa. A notícia foi avançada na sexta-feira passada pelo semanária Plataforma. O jornal adianta que as negociações ainda se encontram em curso, mas assegura, ainda assim, que o novo memorando deve ser assinado durante a visita que Fernando Rocha Andrade se prepara para fazer à RAEM.

Depois de firmado o novo protocolo, os bancos de Macau terão que passar a divulgar o saldo das contas dos seus clientes à máquina tributária de Portugal, o mesmo sucedendo em relação aos bancos portugueses e aos clientes do território que eventualmente possam ter.

A assinatura dos novos termos torna possível que a permuta de informações seja feita dentro das novas directivas da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico. As normas da OCDE deverão começar a ser aplicadas no território a partir de 2018, obrigando à revelação de dados como o nome dos clientes, o número de contribuinte e o saldo de contas bancárias. Estas informações, lembra a Rádio Macau, podem ser entregues a pedido de terceiros ou de forma automática e espontaneamente.