Duplo atentado no Bangladesh fez pelo menos seis vítimas

O número de vítimas do duplo atentado à bomba perpetrado perto de um edifício onde permanecem barricados supostos terroristas no nordeste do Bangladesh subiu para seis durante o dia de domingo, indica o mais recente balanço facultado por fontes médicas e policiais.

De acordo com os dados, fornecidos à agência noticiosa espanhola Efe, foram ainda registados mais de meia centena de feridos:

“Seis pessoas morreram no incidente, incluindo dois polícias, e muitas outras ficaram feridas”, disse Basudev Banik, subcomissário da polícia de Sylhet, localidade onde permanecem barricados insurgentes desde sexta-feira.

Entre os feridos do duplo atentado figura o chefe dos serviços de informação do corpo de elite da polícia do Bangladesh, o tenente coronel Abul Kalam Azad, que foi transferido para um hospital da capital, Daca, “devido ao seu grave estado”, explicou o mesmo responsável.

A investida terrorista teve lugar na tarde de sábado a poucas centenas de metros do prédio de cinco andares, onde os insurgentes se barricaram depois de dois homens, a bordo de um motociclo, terem lançado um engenho explosivo contra um grupo de pessoas na zona que, um pouco mais tarde, foi palco de nova explosão.

Entretanto, no edifício tomado pelos presumíveis terroristas, comandos especiais do Exército tentam concluir a operação depois de ter conseguido retirar, ao longo do dia de sábado, 78 moradores do imóvel.

A polícia explicou que quando as forças de segurança se aproximaram do edifício, os insurgentes gritaram “Deus é grande”, ao mesmo tempo que lançaram explosivos, detalhando que acreditam que pode haver ainda quatro pessoas no interior do prédio, incluindo uma mulher.