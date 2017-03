DSAT quer mão dura para quem estacione em lugares para deficientes

Tendo em vista a facilitação da identificação dos lugares de estacionamento para deficientes e a execução da lei por parte das autoridades policiais em caso de estacionamento ilegal, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) vai fazer chegar ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) a lista respectiva das matriculas e dos pedidos de reserva deste tipo de lugares de estacionamento.

A informação foi avançada pelo organismo em resposta a uma interpelação escrita enviada ao Governo pelo deputado Chan Meng Kam, que questionou a execução da lei nos casos de estacionamento ilegal. Quanto à aplicação da legislação, a DSAT indicou que “o agravamento de sanções depende da revisão da ‘Lei do Trânsito Rodoviário’, cujo trabalho já foi incluído no plano legislativo para 2017-2019.”

Por outro lado, garante o organismo, o Corpo de Polícia de Segurança Pública vai continuar a recolher opiniões sobre a instalação do “Sistema de Videovigilância em Espaços Públicos” nos “locais onde é mais frequente a ocupação ilegal dos lugares reservados aos portadores de deficiência”. Os dados recolhidos servirão de base ao estudo sobre a nova fase de planificação do sistema.

No que respeita às deslocações dos portadores de deficiência, a DSAT respondeu a Chan Meng Kam que, “para facilitar o aluguer de autocarros com equipamentos para o transporte de cadeira de rodas, é solicitado às operadores de autocarros que procedam à coordenação apropriada, simplificando também o procedimento administrativo.”

O organismo destacou ainda que o Instituto de Acção Social “também tem colaborado com as organizações cívicas na prestação de serviços de autocarros de reabilitação aos indivíduos com mobilidade reduzida, transportando-os às clínicas mediante marcação prévia.”

O deputado defende que o aperfeiçoamento dos meios de transporte para facilitar as deslocações das pessoas portadoras de deficiência é um dos elementos subjacentes à inclusão social dos residentes com necessidades especiais.