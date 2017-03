Digressão mundial da taiwanesa A-Mei vai passar por Macau em Maio

No dia 3 de Maio, a cantora taiwanesa A-Mei vai estar em Macau para um concerto inserido na digressão com que celebra vinte anos de carreira. A tournée “aMEI Utopia 2.0 Carnival World Tour” – que resulta do resgate e actualização da digressão “Utopia” que aconteceu em 2015 – vai apresentar as músicas mais conhecidas da cantora.

“Estou muito entusiasmada por voltar a Macau para a digressão mundial (…). Mal posso esperar por apresentar um bom espectáculo e dar o meu melhor aos fãs. Vai ser uma grande noite de música com uma energia fantástica”, disse A-Mei à organização do espectáculo. O certame vai decorrer no Studio City Event Center, às 20h de três de Maio.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de amanhã, pelas 11h, e o preço varia entre as 280 e as 880 patacas. Os interessados também podem optar por adquirir um pacote com alojamento incluído.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...