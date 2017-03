Dia Mundial da Criança celebrado com espectáculo que junta música e artes performativas

A Orquestra de Macau vai celebrar o Dia Mundial da Criança com “A Aventura de DóRéMi”, um espectáculo pensado, como não podia deixar de ser, para agradar aos mais novos. À música do organismo liderado por Lu Jia junta-se o teatro da Associação das Artes Pequena Montanha, sendo assim apresentada “uma fusão entre uma história original e música clássica.” O espectáculo está agendado para o dia 3 de Junho , pelas 14h30, no Auditório da Torre de Macau.

A associação teatral – a primeira organização artística do território dedicada em exclusivo ao desenvolvimento de artes performativas para a infância – “integra, na sua peça original, peças clássicas seleccionadas pela Orquestra de Macau, incluindo (…) composições musicais tais como ‘O Gato Dançante’, ‘Missão Impossível’ e ‘Pantera Cor-de-Rosa’”, lê-se em comunicado enviado pelo Instituto Cultural.

O conceito em que o grupo faz assentar o trabalho que desenvolve passa por incentivar a criatividade e a reflexão, expondo as crianças à diversidade das artes cénicas. Entre as obras dramáticas para crianças trabalhadas pela Associação das Artes Pequena Montanha incluem-se peças como “Os Músicos de Bremen – Teatro Musical para Crianças”, “Uma Estrela na Galáxia” ou “The Happy Prince and The Little Match Girl.” A Associação de Artes Pequena Montanha já marcou presença em eventos locais, mas também em iniciativas na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, em Xangai e Hangzhou.

Os bilhetes para o “Concerto do Dia da Criança – A aventura de DóRéMi” já se encontram à venda na Bilheteira Online de Macau pelo preço de 120 patacas. O espectáculo é recomendado para crianças com idade superior a três anos.