Conselheiras das comunidades na Austrália querem aproximação a Lisboa e a Macau

Sílvia Renda e Melissa da Silva querem que o Governo de Lisboa promova mecanismos de “aproximação política” à comunidade portuguesa radicada na Austrália. O repto foi deixado na sexta-feira no território, à margem de um encontro em que as duas conselheiras não esconderam também o desejo de estreitar as relações com Macau no domínio do ensino da língua portuguesa.

As conselheiras das comunidades portuguesas para a Austrália e para a Nova Zelândia apelaram na sexta-feira, em Macau, a um maior trabalho quer do Governo, quer dos partidos portugueses para promoverem uma “aproximação política”, de modo a evitar a fraca participação eleitoral.

“Acho que tem de haver uma aproximação política porque as pessoas podem estar recenseadas, ter métodos de voto efectivos, mas para se dirigirem para votar precisam de perceber um bocadinho de política, sobre os partidos políticos. Temos situações em que a comunidade relata que apesar de estar recenseada não sabe em quem vai votar, porque não sabe qual é a política, qual vai ser o impacto neles como imigrantes”, disse Sílvia Renda, conselheira em Melbourne. “Acho que há uma boa oportunidade para o Governo português e para os partidos políticos para fazerem um bocadinho mais de trabalho com as comunidades”, acrescentou.

Sílvia Renda e Melissa da Silva participaram na sexta-feira no encontro regional de conselheiros das comunidades portuguesas da Ásia-Oceânia, em Macau, com o secretário de Estado José Luís Carneiro.

Num universo de cerca de 60 mil portugueses, a Austrália conta com números reduzidos de eleitores recenseados: em Melbourne são cerca de 150 numa comunidade de 17 mil pessoas, e em Sydney são pouco mais de mil num conjunto de cerca de 30 mil portugueses.

“Temos muito poucas pessoas recenseadas na Austrália”, lamentou Sílvia Renda, sublinhando a importância dessa aproximação e também da simplificação do processo administrativo em si.

A conselheira lamentou também a redução do número de trabalhadores do consulado-geral em Sydney, de sete para cinco, uma diminuição que garante ter impacto no funcionamento da representação diplomática, até porque é frequente que um dos funcionários se desloque a outro consulado no país para “permanências consulares”, aumentando a “pressão grande” em Sydney.

Melissa da Silva, representante em Sydney, explicou que o perfil da comunidade está a mudar, com os novos emigrantes portugueses a afastarem-se da profissão predominante na primeira geração, a construção: “Há muitos portugueses a chegar à Austrália, não só para a construcção mas para a área da tecnologia, do marketing, pessoas muito qualificadas que entram bem na comunidade australiana”, explicou.

Com o secretário de Estado as conselheiras pretendiam discutir formas de apoiar mais os idosos portugueses na Austrália, e promover o ensino da língua portuguesa: “A nossa comunidade está a ficar cada vez mais envelhecida e as necessidades dessas pessoas são bastante diferentes das comunidades que estão a chegar agora, dos novos emigrantes portugueses na Austrália. Essa parte da nossa comunidade precisa de apoios sociais, de informação sobre os serviços que existem, e há uma oportunidade boa para desenvolver essa parceria” entre o Governo australiano e o português, indicou Sílvia Renda.

As conselheiras esperam também estreitar a cooperação com Macau no domínio do ensino do português: “A promoção da língua portuguesa é extraordinária [em Macau] em relação ao que está a acontecer na Austrália. O IPOR (Instituto Português do Oriente) está a fazer um óptimo trabalho e temos [recebido] bastante apoio na formação de professores. Gostávamos de ver outras oportunidades de juntarmos forças”, concluiu Renda.