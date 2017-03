Circulação de táxis especiais tem início a 1 de Abril

A Companhia de Serviços de Rádio Táxi Macau S.A. oferece, a partir de 1 de Abril, um serviço de transporte de passageiros em táxis especiais, por um período de oito anos. Num comunicado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) lembra que durante uma primeira fase de operação a empresa disponibiliza 50 táxis, incluindo 35 táxis normais, 10 de grande porte e cinco para pessoas com mobilidade reduzida. Os restantes 50 táxis irão entrar sucessivamente em funcionamento ao longo do próximo ano. Os utentes poderão chamar o serviço de táxi através de chamada telefónica, aplicação móvel ou ainda da página electrónica da empresa.

De acordo com a mesma nota, a companhia criou uma Central de táxis especiais para atender os clientes, que funciona 24 horas por dia. Estes veículos disponibilizam serviço de acesso à internet gratuito. Os táxis especiais cobram uma tarifa de acordo com o taxímetro, como os táxis normais, adicionando ao valor cinco patacas de taxa de chamada. O Governo assegura ainda que irá fiscalizar a qualidade do serviço prestado pela operadora, podendo as faltas resultar na aplicação de multas ou até mesmo na rescisão de contrato.