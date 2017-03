Boletins de voto em braille são um sinal de que algo está a mudar

O Director Executivo da Macau Special Olympics saúda a decisão da Comissão Eleitoral de avançar com boletins de voto em braille, ainda que a solução possa não ser a mais eficaz. Hetzer Siu diz que a sugestão demonstra um maior respeito do Governo pelos problemas com que se deparam os residentes portadores de deficiência.

A solução até pode nem ser a mais eficaz, mas a proposta feita pela Comissão dos Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa (CAEAL) de introduzir boletins de voto em braille é um sinal de que o panorama está a mudar no que diz respeito à preocupação com as necessidades dos portadores de deficiência .

A observação foi ontem feita por Hetzer Siu à margem de uma conferência de imprensa realizada na zona da Areia Preta. O director Executivo da Macau Special Olympics considera positivo o esforço feito pela CEAL no sentido de responder às dificuldades com que se deparam os invisuais do território: “No meu entender, se os boletins forem introduzidos será um avanço. Mesmo que os resultados da experiência não sejam os melhores neste escrutínio, é já um primeiro passo. No meu entender, ainda assim, o Governo pode e deve fazer mais para demonstrar que se preocupa com os problemas dos residentes do território com necessidades especiais”, defendeu Hetzer Siu Yu Hong.

“Neste momento, a comunicação que mantemos com o Governo ainda é afectada por uma grande dose de incompreensão. O Executivo propõe soluções e espera que os portadores de deficiência se adaptem a essa soluções e neste âmbito as coisas não funcionam de todo assim”, remata o dirigente.

Na semana passada, a Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual criticou a CAEAL por promover uma solução dificilmente facilitará a vida aos invisuais do território, uma vez uma boa parte dos 1400 cegos de Macau nunca chegaram a aprender a ler em braille.

Hetzer Siu diz entender a indignação dos invisuais do território, mas recorda que quem perdeu a visão em idade adulta tem uma vantagem efectiva sobre quem nunca teve capacidade de ver.

Até agora, os procedimentos eleitorais não contemplam nenhum regime de excepção e aos invisuais era apenas permitido que votassem presencialmente, anda que por interposta pessoa. A maior parte dos cegos do território, equaciona Hetzer Siu, votariam com a ajuda dos pais: “Quando se é titular de um cartão de deficiente, a Comissão dos Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa permite que outras pessoas ajudem o portador de deficiência a votar. Os portadores de deficiências profundas, sejam deficiências físicas ou intelectuais, deficilmente se podem deslocar e a questão do direito ao voto também suscita problemas técnicos”, explica Hetzer Siu.

O director executivo da Macau Special Olympics diz que parte do problema pode ser resolvida se o Governo se predispuser a melhorar o sistema de avaliação dos portadores de deficiência: “O Centro de Avaliação Geral de Reabilitação tem como competência única a avaliação do grau de deficiência dos residentes. As necessidades dos que não possuem o cartão não são tidas em conta”, acusa o responsável. “Os deficientes intelectuais que não estão acreditados ou que não são funcionários públicos ou estudantes com necessidades educativas especiais ou que não têm idade superior a 65 anos têm que suportar as despesas com tratamentos e com tudo o resto. O que é que podem fazer para se sentirem integrados?”, questiona Hetzer Siu.

Os reparos do dirigente da Macau Special Olympics foram feitos à margem de uma iniciativa destinada a avaliar a condição física dos portadores de deficiência intelectual do território, em domínios como a saúde oral ou a nutrição.

O Governo oferece serviços médicos básicos ao nível da saúde oral e comparticipa as despesas averbadas com intervenções cirúrgicas especiais, mas quando os problemas se complicam, os apoios do Executivo nem sempre são suficientes para cobrir as despesas. Apesar da Macau Special Olympics contar com o apoio de instituições privadas, como a operadora de jogo Sands China, o esforço dispendido no capítulo da prevenção nunca é demais, defendeu ontem Hetzer Siu: “Vamos fazer mais trabalho ao nível da precaução. Sugerimos por exemplo aos pacientes mais pesados que pratiquem desporto e tenham algum cuidado com a alimentação. Os planos nutricionais não estão cobertos pelos apoios do Governo e a Macau Special Olympics propõe-se acompanhar estes casos, permitindo, deste modo, que os custos com este tipo de questões sejam reduzidos”, remata Hetzer Siu.