Bis de Ronaldo em triunfo claro de Portugal sobre a Hungria

A selecção portuguesa de futebol bateu no sábado a Hungria por 3-0, com um ‘bis’ de Cristiano Ronaldo, num encontro em que foi claramente superior aos magiares e se manteve na luta pelo apuramento directo para o Mundial2018.

No Estádio da Luz, Ronaldo marcou aos 36 e 65 minutos, depois de André Silva ter aberto a contagem aos 32, e alcançou a marca dos 70 golos com a camisola das ‘quinas’. Na fase de apuramento, já leva nove em apenas quatro partidas.

Com este triunfo – o oitavo consecutivo na Luz em jogos oficiais – Portugal continua na perseguição à Suíça, que lidera o Grupo B com três pontos de vantagem, e ficou muito perto de assegurar pelo menos o ‘play-off’, já que termina a quinta jornada com cinco a mais do que a Hungria.

Destaque também para João Moutinho, que entrou em campo já perto do fim, aos 83 minutos, e tornou-se no quinto jogador da história com mais internacionalizações, chegando às 95, mais uma do que o reformado Rui Costa.

Ao contrário do que tinha acontecido no Euro2016, em que as duas selecções empataram a três bolas, Portugal foi muito superior a uma Hungria que só nos minutos finais conseguiu chegar à baliza de Rui Patrício.

De resto, a selecção lusa dominou a partida como quis, muito graças a William Carvalho e André Gomes, que controlaram o miolo, e também a Pepe e José Fonte, que estiveram quase perfeitos na defesa.

No jogo de Lyon, Dzsudzsak, conhecido por ter um excelente remate com o pé esquerdo, fez dois dos golos dos húngaros. Oito meses depois, em Lisboa, não teve qualquer oportunidade para alvejar a baliza da Patrício, tal foi a atenção dos defesas lusos.

Com Nani lesionado, o seleccionador Fernando Santos optou por chamar Ricardo Quaresma ao ‘onze’ titular, quando se esperava que Bernardo Silva fosse o escolhido, e fez regressar Cédric ao lado direito da defesa.

A verdade é que Portugal não precisou de impor grande intensidade nem muita velocidade na partida, tal foi o domínio, sobretudo a partir dos 15 minutos. William e André Gomes mostravam-se ‘donos e senhores’ do meio campo, falhando apenas algumas vezes nas saídas para o ataque, sobretudo devido a alguma lentidão.

Depois de Cristiano Ronaldo já ter ficado perto de marcar, aos 20 minutos, os campeões europeus chegaram à vantagem por André Silva, aos 32, naquele que foi o quinto golo do avançado na qualificação para o Campeonato do Mundo.

Raphael Guerreiro, que fez uma primeira parte de grande nível, sobretudo no apoio a ataque, apareceu solto na esquerda, lançado por Ronaldo, e ‘sacou’ um cruzamento perfeito para André Silva encostar para as redes.

Pouco depois, aos 36 minutos, foi a vez do jogador do FC Porto assistir, com um belo toque de calcanhar, Cristiano Ronaldo para o segundo golo da selecção nacional. O ‘capitão’ recebeu a bola à entrada da área e de pé esquerdo desferiu um remate rasteiro e seco, não dando hipóteses a Gulácsi.

Portugal regressou aos balneários com praticamente a vitoria no bolso, mas Ronaldo fez questão de arrumar de vez com a questão, aos 65 minutos, de livre directo, desta vez com o guardião húngaro a parecer algo mal batido.

Até final, Portugal foi gerindo o encontro, perante uma Hungria que ainda tentou por duas vezes o golo de honra, mas em ambos lances falhou a baliza de Rui Patrício.

Moutinho entrou aos 83 minutos, para o lugar de João Mário, e passou a ser o quinto futebolista com mais jogos pela selecção nacional, enquanto Pizzi, a actuar em ‘casa’, foi lançado aos 86 (rendeu André Gomes) e fez a sua primeira partida oficial por Portugal.