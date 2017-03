Angela Leong pede implementação de um turismo multidimensional

Numa interpelação escrita, a deputada fez a apologia de um turismo multidimensional, que visa a sinergia de recursos e o desenvolvimento integrado das indústrias da região, em oposição ao que chama turismo de atracções, que resulta na falta de diversidade. Helena Senna Fernandes diz estar já na última fase de elaboração do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau.

Angela Leong defendeu, numa interpelação escrita dirigida ao Governo, a conversão do turismo de atracções em turismo multidimensional e holístico, questionando se irão ser estudadas e definidas políticas para a implementação desta modalidade de turismo. A deputada e empresária quer saber de que medidas concretas dispõe o Governo para o efeito. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) respondeu com a elaboração, agora na última fase, do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau e a proposta de criação de um plano para o desenvolvimento sustentável da indústria turística.

“Em Macau ainda não existe uma cultura de turismo de massas, modalidade constituída principalmente pelo turismo de lazer e de família, por isso, a fim de construir uma ‘cidade de turismo e lazer para o mundo’, Macau precisa de transformar a modalidade de ‘turismo de atracções’ em ‘turismo multidimensional’”, começa por alegar Angela Leong. A deputada e directora-executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) defendeu um conceito que visa “a sinergia de recursos e o desenvolvimento integrado das indústrias de uma região, através da optimização multidimensional e sistemática de todos os seus recursos socioeconómicos”, e questionou: “O Governo vai, atendendo à realidade de Macau, estudar e definir políticas para o turismo multidimensional?”.

A deputada salientou que o objectivo do ‘turismo multidimensional’ não passa pelo “mero aumento do número de turistas, mas sim a melhoria da qualidade do turismo”. E insiste que o Executivo “deve avançar com uma modalidade de turismo multidimensional que satisfaça plenamente os diferentes tipos de turistas, e concretizar o posicionamento de Macau, isto é, a sua construção como centro de turismo e lazer mundial”. E deixa a questão: “De que medidas concretas é que o Governo dispõe para o efeito?”.

Na resposta, Helena de Senna Fernandes, responsável máxima da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), revelou que o organismo “iniciou a elaboração do ‘Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau’ com vista a analisar a situação geral e o rumo do desenvolvimento da indústria turística. O Governo, revela Senna Fernandes, proporá um plano a curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria turística, concretizando, em Macau, o seu desenvolvimento sustentável”.

Um tal plano, explica, será coordenado com os objectivos do Plano Quinquenal e “usando como princípio orientador a ‘Formação gradual de um sector alargado do turismo de lazer’, para elaborar medidas e concretizar soluções”. Já no que ao conteúdo do plano diz respeito, “para além de fazer a análise do desenvolvimento geral da indústria turística de Macau, também vai relatar e realizar a análise temática no âmbito do sistema dos produtos turísticos, mercados emissores de visitantes, posicionamento da imagem turística / marca da cidade, indústria turística e desenvolvimento urbanístico, para reforçar o desenvolvimento global do sector turístico”.

Dado que a qualidade dos serviços prestados é importante para o desenvolvimento sustentável da indústria turística, o mesmo plano, explica Senna Fernandes, “apresentou através de três principais estratégias a concretização dos objectivos relacionados; realizar de forma contínua o planeamento da carreira profissional, o desenvolvimento e formação de técnicas profissionais para trabalhadores do turismo”. Mas também a criação de “um mecanismo de avaliação integral da qualidade turística, integrar os padrões e as definições das diferentes partes da indústria turística, elevar, em geral, o nível da qualidade dos serviços turísticos para alcançar o objectivo final, a satisfação dos visitantes”.

Lembra a directora da DST que, uma vez que a concretização do plano envolve diferentes áreas de trabalho do Governo, “é ainda necessário ter o apoio e a estreita colaboração dos parceiros da indústria turística e das associações locais”, estando actualmente o organismo a “elaborar a última fase do plano”. Através de “visitas e pesquisas, com diferentes serviços públicos, a Direcção dos Serviços de Turismo estudará a viabilidade do planeamento do programa e das estratégias”, acrescentou ainda a responsável.