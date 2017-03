Amnistia Internacional preocupada com desaparecimento de cidadão taiwanês

Lee Ming-cheh entrou na República Popular da China através de Macau a 19 de Março e desde então o seu paradeiro é desconhecido. Lee trabalhava para uma organização não-governamental de Taiwan que ajuda activistas chineses.

Um cidadão de Taiwan, funcionário de uma organização não-governamental formosina que ajudava activistas na República Popular da China, encontra-se desaparecido há mais de uma semana, receando-se que à semelhança do que sucedeu com outros, possa ter sido detido pelas forças de segurança chinesas, alertou a Amnistia Internacional (AI).

As autoridades de Taiwan dispõem da informação de que Lee Ming-cheh terá entrado na República Popular da China através de Macau a 19 de Março, mas desde então desconhece-se qual é a sua situação e não há qualquer registo de que tenha dado entrada num hotel ou de que tenha sido detido, aponta a Amnistia Internacional num comunicado a que a Agência Lusa teve acesso.

O taiwanês, que colaborou no passado com o pró-independentista Partido Democrático Progressista de Taiwan, trabalha para uma organização que ajudava grupos civis e activistas na República Popular da China, se bem que desta vez terá viajado para o país com o objectivo de prestar apoio à sua sogra, que se encontra com problemas de saúde.

“O facto de Lee Ming-cheh ter desaparecido volta a gerar sérias dúvidas sobre a segurança das pessoas que trabalham com a sociedade civil na República Popular da China”, afirmou o director da AI na região, Nicholas Bequelin.

Bequelin pediu às autoridades de Taipé e de Pequim que informem a família de Lee sobre as diligências que estão a tomar para o encontrar ou que divulguem o seu paradeiro. A mulher de Lee contactou com o Gabinete Económico e Cultural de Taipé em Macau, onde lhe confirmaram que o marido tinha abandonado a Região Administrativa Especial.

O caso recorda a longa lista de dissidentes, activistas, advogados e outros trabalhadores de organizações não-governamentais que desapareceram, reaparecendo meses depois sob custódia das autoridades chinesas.

Em muitos dos casos, as pessoas em causa estiveram confinadas em centros de detenção secretos, onde a lei chinesa permite que um cidadão seja mantido até seis meses sem obrigação de informar sobre o seu paradeiro nem de providenciar contacto com um advogado ou familiares se tal colocar em perigo a segurança do Estado.

Grupos de direitos humanos advertiram que este mecanismo abre as portas a práticas de tortura que ficam impunes devido à falta de controlo.