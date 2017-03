A literatura histórica de Macau esteve ontem em discussão

O “Memory of the World Knowledge Center” de Macau, inserido num programa com cunho da UNESCO, promoveu uma palestra sobre a literatura local, onde foram apresentados recursos históricos sobre a literatura do território a professores e a alunos de instituições de ensino de Macau. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, uma dirigente da “Macau Documentation and Information Society” (MDIS) disse, no seu discurso durante o encontro, que a iniciativa teve como objectivo contrariar as dificuldades na promoção da educação sobre a literatura histórica de Macau e a cultura local, que precisa de chegar aos jovens o mais depressa possível.

