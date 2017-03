Uma outra forma de olhar a cidade

É o que propõe o pintor Cai Guo Jie com a exposição “Overlook the Macau City”. A mostra individual, que reúne catorze aguarelas de grandes dimensões, vai estar patente ao público entre 4 e 23 de Abril no Macau Art Garden, na Avenida de Rodrigo Rodrigues.

Três anos depois de ter dado a conhecer o seu trabalho na capital chinesa, numa mostra individual que decorreu no espaço que a Associação Art For All possui em Pequim, Cao Guo Jie volta a expor a solo, desta feita no território. Intitulada “Overlook the Macau City – Works by Cai Guo Jie”, a nova exposição do artista plástico vai ser inaugurada ao final da tarde de 3 de Abril, no Macau Art Garden, espaço explorado pela Art For All na Avenida Rodrigo Rodrigues.

A exemplo do que sucedeu há três anos na capital chinesa, a aguarela volta a ser a técnica eleita por Cai Guo Jie. A mostra reúne 14 catorze dos mais recentes trabalhos do pintor, numa abordagem que tem a questão da perspectiva como fio condutor: as catorze obras criadas por Cai para a exposição “Overlook the Macau City” retratam outras tantas panorâmicas de alguns dos principais ex-líbris da cidade, ainda que da perspectiva que um pássaro teria se voasse sobre o território.

Entre os cenários que serviram de inspiração ao jovem pintor encontram-se as Ruínas de São Paulo, a Igreja de São Lourenço, o Porto Interior ou as vistas que se alcançam quer a partir da colina de Mong Ha, quer a partir do Alto de Coloane. Cai não se fica, no entanto, pelo tipo de representação a que residentes e turistas estão habituados e imagina o aspecto que os cenários retratados teriam se lhe fosse concedido o condão de observar o mundo a partir de uma perspectiva consideravelmente elevada. No caso de um dos trabalhos que integram a mostra – Camões a Olhar para Leste – a preponderância do horizonte esvai-se por completo, numa escolha que condena a pintura em questão a um meio termo entre o figurativo e o abstracto.

A realidade, nas obras que integram a exposição “Overlook the Macau City”, é, de resto, mais insinuada do que tangível. A ligeireza dos traços e a paleta de cores invocadas por Cai Guo Jie ajudam a criar uma sensação de ligeireza que, no entender do artista, deverá induzir a quem visita a mostra a ideia de que está, factualmente, a observar a cidade a partir de um ponto elevado.

Propositada foi também a escolha do tamanho das obras, criadas em folhas com uma dimensão de 56 por 76 centímetros, a amplitude máxima recomendada para obras de aguarela. Num comunicado enviado às redacções, a Associação Art For All descreve a exposição como um esforço consciente, da parte de Cai Guo Jie, para descrever uma paisagem urbana pautada pela evolução e pela mudança: “Fiel a si mesmo, o autor faz uso de uma autografia agressiva e paira sobre toda e cada uma das pinturas, como se estivesse sentado no topo do mundo e, olhando para baixo, descrevesse paisagens urbanas que nunca cessam de mudar”, assumem os responsáveis pela AFA.

Parcialmente financiada pelo Instituto Cultural, a exposição “Overlook the Macau City – Works by Cai Guo Jie” vai estar aberta ao público entre 4 e 23 de Abril.