Espanha vestida de branco: A famosa muralha que circunda a cidade de Ávila, no norte de Espanha, amanheceu esta quinta-feira cercada de neve. No norte e no nordeste da Península Ibérica – a neve também não poupou Portugal – os termómetros caíram para os oito graus negativos, menos de uma semana depois da região ter sido assolada por temperaturas que chegaram aos 22 graus. EPA/RAUL SANCHIDRIAN

