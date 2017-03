Transmac: Autocarros foram submetidos à inspecção em Fevereiro

Os dois autocarros que ao fim do dia de anteontem estiveram envolvidos num violento acidente de viação na Ponte Nobre de Carvalho foram submetidos aos procedimentos anuais de inspecção no mês passado, sem que fosse detectado qualquer problema com qualquer das viaturas.

A garantia foi ontem dada em conferência de imprensa pela direcção da Transmac. Os responsáveis pela operadora de autocarros públicos adiantou ainda que o condutor que esteve na origem do choque ao invadir a faixa de rodagem contrária fez uma bateria de exames médicos no início do ano. Longe de revelarem eventuais problemas, os testes deram o homem como apto ao desempenho das funções. A Transmac descarta ainda a hipótese da ocorrência se ter ficado a dever a cansaço, até porque o condutor que este na origem do choque tinha estado de folga na véspera, noticiou a emissora em língua chinesa da TDM.

Na conferência de imprensa ontem organizada, os responsáveis pela companhia comprometeram-se a conduzir uma investigação aprofundada com o propósito de apurar as causas do embate. A Transmac assegura ainda que todos os passageiros que sofreram ferimentos estão abrangidos pelo seguro .

Após o acidente, a empresa activou de imediato mecanismos de emergência, tendo rebocado ambos os autocarros para um dos parques de estacionamento de que se serve. A empresa deslocou ainda funcionários para os hospitais Kiang Wu e Conde de São Januário com o propósito de facultar assistência