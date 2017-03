Sobe para 70 o número de membros do BAII

A vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e Timor Leste são dois dos novos membros do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas (BAII). A primeira instituição financeira internacional proposta pela República Popular da China, anunciou ontem ter elevado para 70 o número de membros, após ter aprovado a entrada na organização de mais 13 países e territórios.

“O interesse de todas as partes do mundo em aderir ao BAII demonstra o rápido progresso que temos feito para posicionar o banco como uma instituição internacional”, afirmou ontem o presidente da instituição financeira, Jin Liqun, citado num comunicado.

Cinco dos 13 novos membros do BAII, do qual Portugal é membro fundador, fazem parte da região: Afeganistão, Arménia, Fiji, Hong Kong e Timor-Leste. Os restantes oito são a Bélgica, o Canadá, a Etiópia, a Hungria, a Irlanda, o Peru, o Sudão e a Venezuela.

“Estou muito orgulhoso que o BAII conte com membros de quase todos os continentes”, sublinhou.

Os 13 novos inscritos vão tornar-se oficialmente parte do BAII quando fizerem a sua primeira injecção de capital, apesar de a data e o montante exacto não terem sido revelados pela entidade.

O BAII – que vê o universo de membros expandir-se pela primeira vez desde a sua criação oficial em Dezembro de 2015 – espera aprovar novas adesões ao longo deste ano.

Primeiro banco internacional de desenvolvimento proposto pela China, o BAII tem o Estado chinês como o seu maior accionista, com aproximadamente 30 por cento dos 100.000 milhões de dólares estipulados como capital base daquela instituição. Portugal também integra o BAII desde o acordo constitutivo firmado em Junho de 2015.

Em Setembro do ano passado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ratificou a Resolução da Assembleia da República que aprova o ‘Acordo Constitutivo’ do BAII, e a participação de Portugal em cerca de 13 milhões de dólares no banco.

O BAII foi interpretado, aquando do seu estabelecimento, como um projecto da segunda economia mundial para reduzir a influência na Ásia por parte do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, duas instituições sediadas nos Estados Unidos e habitualmente lideradas por norte-americanos e europeus, bem como do Banco Asiático de Desenvolvimento, controlado pelo Japão.