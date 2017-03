Rio de Janeiro recebe retrospectiva de João Pedro Rodrigues

A obra cinematográfica do realizador português João Pedro Rodrigues – incluindo “O ornitólogo”, o seu filme mais recente – vai ser exibido a partir de dia 30 numa retrospectiva no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, anunciou ontem aquele espaço.

Será “a maior retrospectiva já feita no Brasil da obra do realizador português”, lê-se na página oficial do Instituto Moreira Salles.

O ciclo é organizado a propósito da estreia brasileira de “O ornitólogo” e incluirá projecções – em digital e em 35mm – de filmes como “Parabéns” (1997), “Odete” (2005) e “Morrer como um homem” (2009).

A estes juntam-se ainda os filmes que João Pedro Rodrigues fez em parceria com João Rui Guerra da Mata, como as curtas-metragens “China, China” (2009) e “Alvorada Vermelha” (2011), bem como a longa “A última vez que vi Macau” (2012).

A retrospectiva estender-se-á até 12 de Abril, sendo que no dia 8, após a exibição de “O ornitólogo”, haverá uma conversa de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata com o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho.

Em 2016, com “O ornitólogo”, João Pedro Rodrigues conquistou o prémio de melhor realizador no festival de cinema de Locarno (Suíça) e o prémio de melhor filme no Festival de Cinema do Recife (Brasil).