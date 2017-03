Proprietários do Pearl Horizon entregaram petição no CCAC

A Associação de Proprietários do Pearl Horizon entregou ontem uma nove petição, desta feita ao Comissariado Contra a Corrupção. Os membros do organismo pedem a André Cheong Weng Chon que intervenha no processo, ao promover uma investigação à forma como os preceitos de recuperação das parcelas foi conduzido pelo Governo.

“Os proprietários do Pearl Horizon endereçam um pedido sincero ao comissário Cheong Weng Chon para que faça um esforço para compreender a ansiedade em que estão mais de 3000 investidores do empreendimento Pearl Horizon”, escrevem os membros da Associação na petição. “Os investidores pedem a André Cheong que procure esclarecer a intenção original da Lei de Terras, convocando para uma audição o antigo Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io”, rematam os responsáveis pela Associação de Proprietários.

De acordo com o jornal Exmoo, na terça-feira cerca de cem membros da Associação de Proprietários do Pearl Horizon reuniram-se no exterior do Centro de Ciência de Macau, organismo que é presentemente liderado por Lau Si Io.

Na missiva ontem endereçada a André Cheong, a Associação exigiu uma resposta do CCAC num período de dez duas úteis.