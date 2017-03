As três pontes que ligam Macau à Taipa, os edifícios dos serviços governamentais e os casinos das seis operadoras de jogo são algumas das estruturas que vão estar às escuras durante uma hora ao início da noite de amanhã no âmbito da edição de 2017 da Hora do Planeta. Num comunicado enviado às redacções, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético confirmou que o Governo vai aderir, uma vez mais, à iniciativa. No ano passado foram 178 os países e regiões que se associaram ao projecto.

